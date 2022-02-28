Минфин США запретил операции с Центробанком и Минфином России

Министерство финансов США запретило гражданам США осуществлять операции с Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния России, сообщается в заявлении Минфина.

"Это обездвижит любые активы Центробанка, находящиеся в США или у граждан США, где бы они ни находились", – сообщает Минфин.

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По словам министра финансов Джэнет Йеллен, новые санкции ограничат средства, от которых зависят Путин и его ближайшее окружение для обеспечения военных действий России в Украину.

Отмечается, новые санкции США против Центробанка РФ сделают невозможными попытки России поддержать валюту, ограничив глобальные поставки рубля и доступ к резервам, которые Россия может попытаться обменять для поддержки рубля.

Минфин наложил санкции также на три организации, которые управляют одним из ключевых фондов России – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ее управляющей и дочерней компаний.

Блокируя эти организации, США перекрывают еще "один маршрут, по которому Россия получала доступ к финансовой системе США", отметили в Минфине.

Помимо этого, по указу президента США Джо Байдена, Минфин ввел санкции против "близкий соратник" Путина и гендиректора этих организаций Кирилла Дмитриева.

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Наталия Фреик

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