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Минфин заменил своего представителя в набсовете Укргазбанка

27.07.2020, 18:26
Минфин заменил своего представителя в набсовете Укргазбанка - Фото
Фото: пресс-служба минфина

Новым членом наблюдательного совета государственного Укргазбанка стал Денис Улютин, занимающий должность первого заместителя министра финансов. Об этом сообщается на сайте банка. 

Улютин в набсовенте банка заменил Юрия Гелетея, который на прошлой неделе был назначен заместителем главы Национального Банка Украины.   

Срок полномочий Дениса Улютина в качестве члена наблюдательного совета Укргазбанка закончится в апреле 2022 года, говорится в сообщении банка.  

У Дениса Улютина более 20 лет трудового стажа. Имеет третий ранг государственного служащего. Начинал как главный налоговый инспектор Государственной налоговой администрации. Работал в аппарате премьер-министра в 2010-2016 годах. В следующие два года занимал должность руководителя Патронатной службы министерства финансов.

Первым заместителем министра финансов был назначен в апреле 2019 года.

Укргазбанк был национализирован в 2009 году. Сейчас государству принадлежит 94,94% акций банка.

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Роман Брыль
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