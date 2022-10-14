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Министра финансов Украины избрали председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 18:22
Министра финансов Украины избрали председателем Совета управляющих Всемирного банка и МВФ - Фото
Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко избран председателем Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Такое решение было принято единогласно всеми управляющими странами-членами Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Это произошло впервые за 30 лет членства Украины в ВБ и МВФ. За это долгое время мы сформировали надежные и прозрачные партнерские отношения. И я искренне благодарен нашим друзьям и партнерам за доверие", – заявил Марченко.

По его словам, новый статус позволит увеличить эффективность сотрудничества с международными финансовыми организациями и странами-членами Всемирного банка и МВФ.

  • 10-17 октября проходят ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, в которых принимают участие министры финансов и руководители центральных банков по всему миру.

Андрій Водяний
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сергей марченко
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