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Минцифра разрабатывает Дія Банк – Forbes

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 12:49
Минцифра разрабатывает Дія Банк – Forbes - Фото
Фото: Михаил Федоров / Facebook

Министерство цифровой трансформации работает над разработкой собственного необанка под названием Дія Банк, сообщил во вторник Forbes со ссылкой на источники в министерстве.

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Дія Банк будет не отдельным банком, а платформой. К ней смогут подключиться потенциальные банки-партнеры, в том числе  небольшие, для которых разработка собственных программ – дорогое удовольствие.

Ключевая цель – раздать максимально возможное количество карт для выплат социальной помощи и улучшить гибкость этого продукта. Кроме того, создав финтех-платформу непосредственно в Дії, правительство сможет контролировать целевое использование средств.

Главная проблема необанка от Минцифры – высокая стоимость. По словам топ-менеджера одного из существующих необанков, это по меньшей мере $3-5 млн. Он считает проект бесперспективным. По словам собеседника, команда Дії должна еще многое сделать для оцифровки действующих сервисов и учитывать, что степень защиты для финансовых приложений совсем иного уровня, чем сейчас у Дії.

  • Дія – это онлайн-портал государственных услуг и мобильное приложение с электронными документами и данными о человеке из реестров. Она была впервые презентована в 2019 году и официально запущена в 2020 году.
  • Мобильное приложение Дія позволяет загрузить документы: паспорт гражданина Украины, водительское удостоверение, студенческий билет, сертификат о вакцинации и др. и получить доступ к ряду государственных услуг.
  • В декабре 2021 года в приложении стартовала государственная программа "єПідтримка", в рамках которой украинцы, вакцинированные от COVID-19, могли получить на цифровую карту 1000 грн. После начала войны правительство начало использовать цифровые карты для выплаты помощи переселенцам.
Андрей Водяный
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банки Дія Минцифра
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