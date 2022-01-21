Минюст США подал четвертый иск против Коломойского в деле об отмывании денег ПриватБанка

Минюст США подал гражданский иск в Окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества на $6 млн, полученного компаниями Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова от продажи здания в Далласе, содержание и ремонт которого осуществлялись на деньги, незаконно выведенные из ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Этот гражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным Минюстом США против Коломойского и Боголюбова по делу ПриватБанка.

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В иске утверждается, что несколько структур созданной Коломойским и Боголюбовым сети юрлиц Optima, включая Optima Ventures, Optima 7171 и Optima Stemmons, использовали прибыль компании CompuCom Campus, которая была куплена на выведенные деньги ПриватБанка, для оплаты улучшения и обслуживания здания в Далласе Stemmons Towers.

Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя соглашение, по которому более $6 млн основной суммы и процентов по сделке получила специально созданная компания 87STE LLC, принадлежащая Optima Ventures.

Подав иск, Минюст стремится аннулировать простой вексель и договор о доверительном управлении, связанные с этим соглашением о финансировании.

Ранее, в августе 2020 года США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, штат Кентукки, была приобретена на средства, незаконно полученные от ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 года Минюст подал третий иск в том же округе, утверждая, что недвижимость в Кливленде, штат Огайо, куплена аналогичным образом.

В четырех исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов. Фигуранты отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, прежде чем перевести средства в Соединенные Штаты.

Как утверждается в исках, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, создали из офисов в Майами сеть юридических лиц, обычно под каким-либо вариантом названия Optima, для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие бизнес-центры в Далласе, Кливленде и Луисвилле.

В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег. 4 августа ФБР обыскало бизнес-центр One Cleveland Center компании Optima. 30 декабря прокуратура США обвинила Коломойского и Боголюбова в использовании "незаконно присвоенных средств" для покупки недвижимости в штате Огайо. В феврале 2021-го компания, связанная с Коломойским, продала небоскреб в США.

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Роман Брыль

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