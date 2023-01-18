Monobank анонсировал выход на рынок Польши. Там он будет называться stereo

Monobank собирается до конца первого квартала 2023 года начать работу в Польше. Там он будет называться stereo, рассказал в интервью Экономической правде соучредитель monobank Олег Гороховский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По его словам, stereo будет ориентироваться как на украинских беженцев в Польше, так и на поляков.

"Мы называемся в Польше очень оригинально: stereo. То есть, здесь мы mono, а там – stereo. Stereo будет развиваться так, как развивался mono в Украине", – сказал Гороховский.

В monobank на польском рынке будет местный банк-партнер, название которого Гороховский не сообщил.

На сайте stereo.io указано только варшавское юридическое лицо проекта – Orokini Sp. z o.o., зарегистрированное в мае 2022 года.

"Прежде всего, мы хотим сделать удобный коридор для переводов Польша – Украина, Украина – Польша. Также хотим предоставить привычный для клиентов сервис, к которому они привыкли", – рассказал Гороховский.

Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.