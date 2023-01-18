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Monobank анонсировал выход на рынок Польши. Там он будет называться stereo

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 09:34
Monobank анонсировал выход на рынок Польши. Там он будет называться stereo - Фото
Фото: depositphotos.com

Monobank собирается до конца первого квартала 2023 года начать работу в Польше. Там он будет называться stereo, рассказал в интервью Экономической правде соучредитель monobank Олег Гороховский.

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По его словам, stereo будет ориентироваться как на украинских беженцев в Польше, так и на поляков.

"Мы называемся в Польше очень оригинально: stereo. То есть, здесь мы mono, а там – stereo. Stereo будет развиваться так, как развивался mono в Украине", – сказал Гороховский.

В monobank на польском рынке будет местный банк-партнер, название которого Гороховский не сообщил.

На сайте stereo.io указано только варшавское юридическое лицо проекта – Orokini Sp. z o.o., зарегистрированное в мае 2022 года.

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"Прежде всего, мы хотим сделать удобный коридор для переводов Польша – Украина, Украина – Польша. Также хотим предоставить привычный для клиентов сервис, к которому они привыкли", – рассказал Гороховский.

  • Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко.
Андрій Водяний
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Monobank банки олег гороховський
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