monobank частично возвращает карточные кредитные лимиты

monobank решил отказаться от ограничения расчетов кредитными средствами и вернуть клиентам эту возможность. О решении сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Доступны будут 10 000 грн с ранее одобренного кредитного лимита при условии, что они были доступны до начала войны.

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"Считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не получиться. Но это уже не важно. Это нужно сделать, потому что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, а плевок в лицо врагу", – написал Гороховский.

"Пока без p2p и кеша. Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного", – объяснил банкир.

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Наталия Софиенко

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