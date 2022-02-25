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monobank частично возвращает карточные кредитные лимиты

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 10:12
monobank частично возвращает карточные кредитные лимиты - Фото
Фото: monobank/ Facebook

monobank решил отказаться от ограничения расчетов кредитными средствами и вернуть клиентам эту возможность. О решении сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Доступны будут 10 000 грн с ранее одобренного кредитного лимита при условии, что они были доступны до начала войны.

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"Считали, как вернуть кредитные лимиты. Ничего хорошего из этого может не получиться. Но это уже не важно. Это нужно сделать, потому что в этой ситуации это правильно. Это решение не банкиров и не бизнесменов, а плевок в лицо врагу", – написал Гороховский.

"Пока без p2p и кеша. Только торговые операции, коммуналка и пополнение мобильного", – объяснил банкир.

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Наталия Софиенко
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