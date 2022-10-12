UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

monobank, ПриватБанк и Ощадбанк отказались от русского языка в интерфейсах

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 15:14
monobank, ПриватБанк и Ощадбанк отказались от русского языка в интерфейсах - Фото
Фото: Monobank/ Facebook

Украинские банки активно отказываются от русского языка в интерфейсах.

В monobank провели опрос, согласно которому 96,3% клиентов из 1000 опрошенных русскоязычных обращений, были не против обращения на украинском, сообщил его соучредитель Олег Гороховский в Telegram.

"Ответ на русском языке в поддержке Монобанка теперь доступен только в случае настойчивой просьбы клиента и на усмотрение оператора", — написал Гороховский.

Позже он обнародовал фото из обновленного приложения Ощадбанка в App Store, где указывается, что банк добавил "файну мову", а русский язык идет вслед за кораблем.

monobank, ПриватБанк и Ощадбанк отказались от русского языка в интерфейсах

Днем ранее государственный ПриватБанк также убрал русский язык со своего сайта и Приват24 для бизнеса — "пользователи, которые использовали русский язык, автоматически переведены на украинский", говорится в обновлении. А из основного приложения Приват24 русский язык планируют удалить в ближайшем обновлении.

  • Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия сама делает все, чтобы в Украине произошла дерусификация.
Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Monobank Ощадбанк ПриватБанк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 