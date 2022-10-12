monobank, ПриватБанк и Ощадбанк отказались от русского языка в интерфейсах

Украинские банки активно отказываются от русского языка в интерфейсах.

В monobank провели опрос, согласно которому 96,3% клиентов из 1000 опрошенных русскоязычных обращений, были не против обращения на украинском, сообщил его соучредитель Олег Гороховский в Telegram.

"Ответ на русском языке в поддержке Монобанка теперь доступен только в случае настойчивой просьбы клиента и на усмотрение оператора", — написал Гороховский.

Позже он обнародовал фото из обновленного приложения Ощадбанка в App Store, где указывается, что банк добавил "файну мову", а русский язык идет вслед за кораблем.

Днем ранее государственный ПриватБанк также убрал русский язык со своего сайта и Приват24 для бизнеса — "пользователи, которые использовали русский язык, автоматически переведены на украинский", говорится в обновлении. А из основного приложения Приват24 русский язык планируют удалить в ближайшем обновлении.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия сама делает все, чтобы в Украине произошла дерусификация.

Наталія Софієнко

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