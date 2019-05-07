Morgan Stanley уходит из России

Банк Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года прекратить свою деятельность в России, говорится в финансовой отчетности российской "дочки" финучреждения.

Согласно документу, Морган Стэнли Банк сдаст банковскую, брокерскую и депозитарную лицензии и ликвидирует эти бизнес-подразделения.

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Оставшийся бизнес Morgan Stanley переведет в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Этот план был озвучен и доведен до Центробанка РФ, говорится в отчете.

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. В 2005-м Морган Стэнли Банк получил банковскую лицензию, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность.

В 2008 году Морган Стэнли Банк получил бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.

В декабре прошлого года стало известно, что Morgan Stanley начал закрывать отделы по торговле акциями и валютой в Москве.