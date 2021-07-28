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Мошенники запустили сайт, выдающий себя за систему BankID – НБУ

28.07.2021, 11:47
Мошенники запустили сайт, выдающий себя за систему BankID – НБУ - Фото
Мошенники (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины предупредил о мошеннической схеме, с помощью которой воруют персональные данные украинцев. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Злоумышленники создают сайт, выдают его за систему BankID НБУ и предлагают пользователям оставить на сайте информацию об их платежных картах и финансовый номер телефона. Таким образом они могут получить доступ к деньгам на счетах граждан.

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Как сообщает НБУ, один такой сайт уже заблокирован.

Как распознать мошенничество?

Система BankID НБУ и его сайт не требуют сбора любой информации пользователей. Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более – платежных карточек.

Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка к поставщику услуг. Подробный перечень участников системы содержится здесь.

Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в интернете, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.

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Наталия Софиенко
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BankID мошенники НБУ
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