Мошенники запустили сайт, выдающий себя за систему BankID – НБУ
Национальный банк Украины предупредил о мошеннической схеме, с помощью которой воруют персональные данные украинцев. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Злоумышленники создают сайт, выдают его за систему BankID НБУ и предлагают пользователям оставить на сайте информацию об их платежных картах и финансовый номер телефона. Таким образом они могут получить доступ к деньгам на счетах граждан.
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Как сообщает НБУ, один такой сайт уже заблокирован.
Как распознать мошенничество?
Система BankID НБУ и его сайт не требуют сбора любой информации пользователей. Национальный банк не собирает и не хранит персональные данные граждан, в частности номера телефонов и тем более – платежных карточек.
Система только обеспечивает передачу персональных данных пользователя в зашифрованном виде от его банка к поставщику услуг. Подробный перечень участников системы содержится здесь.
Национальный банк просит пользователей быть осторожными и тщательно проверять информацию. В частности, страницы в интернете, которые принадлежат Национальному банку Украины, размещаются исключительно на государственном домене gov.ua.
- Ранее команда CERT-UA сообщила о российском фишинговом сайте, который под видом "Дія" собирает данные банковских карт украинцев.
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