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МТБ БАНК продолжает расширять сеть отделений p

16.12.2020, 11:30
МТБ БАНК продолжает расширять сеть отделений - Фото
Станислав Ляшенко, управляющий Центральным отделением ПАО "МТБ БАНК" в г.Одесса

На правах спонсорства

МТБ БАНК  15 декабря 2020 года открыл новое отделение в густонаселенном районе Одессы – на Люстдорфской дороге, 140-В. Отныне в микрорайоне Вузовский, что на Таирова, появилось еще одно представительство банка, в котором клиентам будет доступен весь спектр банковских услуг. Здесь можно оформить кредит, открыть депозит, осуществить международный перевод, обменять валюту, заказать и получить карту. Специалисты банка проконсультируют клиентов по всем вопросам использования финансовых продуктов.

- Вместе с активным развитием финансовых технологий и внедрением дистанционных услуг, в МТБ БАНКе шаг за шагом реализуют планы по расширению сети отделений. Стремясь быть максимально ближе к клиентам, расширяем географию нашего присутствия. Неизменными остаются качество обслуживания и наше стремление идти навстречу клиенту в решении его финансовых вопросов. Физические лица в новом отделении смогут получить качественный банковский сервис и профессиональные консультации по банковским продуктам, а юридические – оперативно оформить банковскую гарантию или один из кредитных продуктов на пополнение оборотного капитала: овердрафт, кредитную линию или факторинг, – рассказал управляющий Центральным отделением  ПАО "МТБ БАНК" в Одессе Станислав Ляшенко. – Мы понимаем, что в условиях пандемии Covid-19 крайне важно рассредоточить места предоставления банковских услуг: больше отделений – меньше очередей. И даже в условиях того, что подавляющее большинство наших клиентов пользуются мобильными приложениями и нашим новым интернет-банкингом для юрлиц МТВ-В, некоторые операции все еще требуют присутствия клиента в отделении. И мы делаем все, чтобы дорога к нам была короткой и комфортной.

МТБ БАНК – универсальный банк, который работает на финансовом рынке Украины более 27 лет. Имеет наивысший рейтинг надежности депозитов по версии независимого рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг". Надежность МТБ БАНКа также подтверждена членством и участием в межбанковских объединениях, ассоциациях и международных организациях, среди которых: Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Master Card Worldwide, Visa International Inc., UnionPay, Western Union, Национальный депозитарий Украины, SWIFT, Thomson Reuters , Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ). ПАО "МТБ БАНК" является действительным участником Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC) и Уполномоченным банком Пенсионного фонда Украины, а также имеет статус гаранта Таможенной службы Украины по предоставлению финансовых гарантий по обеспечению оплаты таможенных платежей. МТБ БАНК – это свыше 50 отделений в 12 регионах Украины, более 11 тысяч корпоративных и 170 тысяч частных клиентов.

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