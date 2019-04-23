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ГБР проводит обыски в НАБУ
23.04.2019, 16:05

МВФ потребовал устранить конфликт интересов в Совете НБУ

МВФ потребовал устранить конфликт интересов в Совете НБУ

Один из членов Совета НБУ имеет связи с украинским госбанком, который пребывает под надзором НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) требует урегулировать ситуацию с наличием конфликта интересов у члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Елены Щербаковой. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на письмо глав трех департаментов МВФ председателю НБУ Якову Смолию от 8 апреля.

Согласно документу, представители МВФ провели оценку защитных механизмов и высказали несколько рекомендаций в записке по ее итогам в конце февраля.

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"Сотрудники МВФ обратили внимание на то, что один из членов Совета НБУ имеет связи с украинским государственным банком, который пребывает под надзором НБУ. Мы считаем, что это серьезная проблема конфликта интересов, которая может проявляться или восприниматься как нарушение объективности процесса принятия решений в НБУ или как признак несправедливого доступа к привилегированной информации", - говорится в документе.

Конфликт интересов также может подорвать доверие и навредить репутации НБУ, как независимого регулятора, подчеркивается в письме.

Миссия МВФ по оценке защитных механизмов рекомендовала НБУ предпринять немедленные меры для решения этого вопроса.

"Сохранение статуса-кво создает серьезный риск для репутации НБУ и доверия к нему… Мы настойчиво призываем НБУ – вместе с Верховной Радой, если это необходимо, - как можно скорее решить эту проблему", - сказано в письме представителей Фонда.

На сайте НБУ указано, что член Совета Нацбанка Елена Щербакова, которую назначили на эту должность в июле 2016 года, с 2015-го работает советником секретариата главы правления государственного Ощадбанка.

Щербакова была назначена членом Совета НБУ по квоте Верховной Рады в июле 2916 года на 6 лет. До этого она в 2005-2014 годах была директором Департамента валютного регулирования, Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ.

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Теги: Елена Щербакова, совет нбу, МВФ
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