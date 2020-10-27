МВФ рекомендует поднять всего на 100 000 грн гарантии по вкладам физлиц

Международный валютный фонд рекомендовал Украине увеличить на 100 000 грн – до 300 000 грн – гарантированную суму возмещения по банковским вкладам физических лиц. Об этом пишет Финансовый Клуб со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) Андрея Оленчика.

"Получили от МВФ совет повысить граничный размер возмещения до 300 000 грн", – сказал Оленчик во время круглого стола "Влияние карантина на "экономные" привычки украинцев".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

По его мнению, повышение граничной суммы возмещения с 200 000 грн до 300 000 грн ничего не меняет.

"Мы всегда отталкивались от суммы 600 000 грн", – добавил заместитель директора-распорядителя.

С августа 2012 года ФГВФЛ гарантирует вклады в банках на сумму 200 000 грн, что на тот момент составляла эквивалент $25 000. Сейчас это около $7000.

Все банки, привлекающие средства физлиц (кроме Ощадбанка), являются участниками Фонда гарантирования вкладов.

Читайте также Как вкладчику решить спор с банком без суда: рекомендации

Клиенты банков с незначительными вкладами всегда получат возмещение, а "остальные должны рассчитывать, что встав в четвертую очередь, что-то получат в период ликвидации банка за счет реализации активов", – резюмировал Оленчик.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.