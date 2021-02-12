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На футболках игроков "Динамо" появился логотип банка Суркисов: фото

12.02.2021, 13:45
На футболках игроков
Динамо Киев (фото - пресс-служба клуба)

А-Банк 11 февраля официально стал новым генеральным партнером ФК "Динамо" Киев. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Уже 13 февраля игроки ФК "Динамо" выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.

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"Для нас большая честь выступить генеральным партнером футбольного клуба "Динамо" Киев и сделать свой вклад в развитие украинского футбола", – прокомментировал новость глава правления А-Банка Юрий Кандауров.

"Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам", – отметил президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис.

А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. По данным финучреждения, услугами банка пользуются более 1,6 млн клиентов. У банка 232 отделения во всех регионах Украины. На 1 августа 2020 года по размеру общих активов А-Банк занимал 23-е место (9,265 млрд грн) из 75 действующих банков в Украине. По данным НБУ, А-Банк полностью принадлежит семье Суркисов.
  • В последний раз динамовцы одевали футболки с логотипом Надрабанка в 2015 году, до этого несколько лет титульным спонсором был ПриватБанк.

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Юрий Тарасовский
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динамо киев Игорь Суркис А-Банк
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