На межбанке доллар начал дорожать

В понедельник, 18 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,11/24,145, к закрытию котировки составили 24,165/24,205.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,105, максимальные – 24,165. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,135, максимальные – 24,205.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,6560/26,6947, к закрытию котировки составили 26,7530/26,7876.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3779/0,3788, к закрытию котировки составили 0,3784/0,3792.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"