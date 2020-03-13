На межбанке доллар дорожает, а евро дешевеет

В пятницу, 13 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,08/26,10, к закрытию котировки составили 26,19/26,22.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,03, максимальные – 26,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,065, максимальные – 26,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,1574/29,1771, к закрытию котировки составили 29,0813/29,1120.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3573/0,3578, к закрытию котировки составили 0,3583/0,3589.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"