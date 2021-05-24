На межбанке доллар и евро подорожали

В понедельник, 24 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,43/27,45, к закрытию котировки составили 27,435/27,455.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,41, максимальные – 27,435. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,43, максимальные – 27,455.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,4371/33,4615, к закрытию котировки составили 33,5283/33,5527.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3728/0,3732, к закрытию котировки составили 0,3722/0,3726.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.