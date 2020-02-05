На межбанке доллар и евро продолжают дешеветь

В среду, 5 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,79/24,83, к закрытию котировки составили 24,66/24,69.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,65, максимальные – 24,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,68, максимальные – 24,86.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3607/27,4023, к закрытию котировки составили 27,1358/27,1688.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3921/0,3928, к закрытию котировки составили 0,3924/0,3931.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"