На межбанке доллар начал дорожать
08.12.2020, 17:31
Иллюстративное фото: unsplash.com
Во вторник, 8 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,10/28,12, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,065, максимальные – 28,14. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,08, максимальные – 28,16.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,0403/34,0645, к закрытию котировки составили 34,1141/34,1355.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3816/0,3823, к закрытию котировки составили 0,3841/0,3845.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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