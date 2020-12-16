На межбанке доллар начал дорожать

В среду, 16 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,67/27,685, к закрытию котировки составили 27,835/27,855.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,67, максимальные – 27,835. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,685, максимальные – 27,855.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6328/33,6511, к закрытию котировки составили 33,9475/33,9719.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3762/0,3766, к закрытию котировки составили 0,3783/0,3788.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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