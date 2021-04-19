На межбанке доллар немного подешевел
19.04.2021, 17:23
Иллюстративное фото: pixabay.com
В понедельник, 19 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,99/28,01, к закрытию котировки составили 27,98/28,00.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,97, максимальные – 28,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,985, максимальные – 28,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,5264/33,5475, к закрытию котировки составили 33,6431/33,6672.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3675/0,3680, к закрытию котировки составили 0,3663/0,3667.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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