На межбанке курс доллара упал

В пятницу, 7 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,61/26,64, к закрытию котировки составили 26,50/26,53. В понедельник, 3 июня, котировки доллара составляли 27,06/27,10.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,50, максимальные – 26,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,53, максимальные – 26,64.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9655/29,9993, к закрытию котировки составили 29,9953/30,0266.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4084/0,4093, к закрытию котировки составили 0,4080/0,4086.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"