Курс доллара на межбанке вырос

Во вторник, 14 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,11/26,14, к закрытию котировки составили 26,28/26,32.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,09, максимальные – 26,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные – 26,32.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3267/29,3716, к закрытию котировки составили 29,4598/29,5047.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3995/0,4005, к закрытию котировки составили 0,4037/0,4045.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"