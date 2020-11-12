На межбанке доллар подешевел

В четверг, 12 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,21/28,23, к закрытию котировки составили 28,18/28,195.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,195, максимальные – 28,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,2031/33,2267, к закрытию котировки составили 33,2467/33,2616.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3653/0,3657, к закрытию котировки составили 0,3651/0,3654.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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