На межбанке доллар подешевел
12.11.2020, 17:08
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 12 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,21/28,23, к закрытию котировки составили 28,18/28,195.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,18, максимальные – 28,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,195, максимальные – 28,23.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,2031/33,2267, к закрытию котировки составили 33,2467/33,2616.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3653/0,3657, к закрытию котировки составили 0,3651/0,3654.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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