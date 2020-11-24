На межбанке доллар подешевел
24.11.2020, 17:06
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Во вторник, 24 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39, к закрытию котировки составили 28,34/28,355.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,34, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,355, максимальные – 28,60.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,6127/33,6364, к закрытию котировки составили 33,6254/33,6432.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3729/0,3733.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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