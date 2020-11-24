На межбанке доллар подешевел

Во вторник, 24 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,37/28,39, к закрытию котировки составили 28,34/28,355.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,34, максимальные – 28,375. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,355, максимальные – 28,60.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 33,6127/33,6364, к закрытию котировки составили 33,6254/33,6432.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3739/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3729/0,3733.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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