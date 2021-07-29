На межбанке доллар подешевел

В четверг, 29 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,90/26,92, к закрытию котировки составили 26,86/26,88.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,855, максимальные – 26,90. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,875, максимальные – 26,92.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,8872/31,9082, к закрытию котировки составили 31,9150/31,9388.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3669/0,3673, к закрытию котировки составили 0,3665/0,3669.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.