На межбанке доллар подешевел

В пятницу, 13 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,715/26,735, к закрытию котировки составили 26,645/26,665.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,645, максимальные – 26,715. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,665, максимальные – 26,735.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,3447/31,3681, к закрытию котировки составили 31,3505/31,3713.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3632/0,3636, к закрытию котировки составили 0,3629/0,3633.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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