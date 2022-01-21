На межбанке доллар подешевел

В пятницу, 21 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,31/28,33, к закрытию котировки составили 28,215/28,235.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,215, максимальные – 28,33. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,235, максимальные – 28,35.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,0752/32,0950, к закрытию котировки составили 32,0212/32,0439.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3691/0,3695, к закрытию котировки составили 0,3660/0,3664.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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