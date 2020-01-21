На межбанке доллар подорожал

Во вторник, 21 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,23/24,265, к закрытию котировки составили 24,265/24,295.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,23, максимальные – 24,28. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,26, максимальные – 24,305.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8807/26,9227, к закрытию котировки составили 26,9414/26,9723.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3914/0,3925, к закрытию котировки составили 0,3919/0,3925.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"