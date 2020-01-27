На межбанке доллар подорожал

В понедельник, 27 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,49/24,52, к закрытию котировки составили 24,57/24,61.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,49, максимальные – 24,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,52, максимальные – 24,63.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0222/27,0639, к закрытию котировки составили 27,0687/27,1103.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3918/0,3926, к закрытию котировки составили 0,3908/0,3916.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"