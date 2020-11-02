На межбанке доллар подорожал еще на 10 копеек
02.11.2020, 17:16
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В понедельник, 2 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,51/28,53, к закрытию котировки составили 28,61/28,625.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,51, максимальные – 28,61. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,53, максимальные – 28,625.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,1485/33,1718, к закрытию котировки составили 33,2791/33,2937.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3530/0,3534, к закрытию котировки составили 0,3552/0,3557.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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