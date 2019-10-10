На межбанке доллар потерял в цене

В четверг, 10 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,54/24,59, к закрытию котировки составили 24,49/24,53.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,49, максимальные – 24,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,53, максимальные – 24,60.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,0111/27,0637, к закрытию котировки составили 26,9904/27,0320.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3793/0,3802, к закрытию котировки составили 0,3788/0,3796.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"