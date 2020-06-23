На межбанке доллар продолжает дешеветь

Во вторник, 23 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,64/26,66, к закрытию котировки составили 26,575/26,60.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,575, максимальные – 26,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные – 26,66.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,0232/30,0431, к закрытию котировки составили 30,1121/30,1378.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3856/0,3863, к закрытию котировки составили 0,3866/0,3872.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"