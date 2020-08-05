На межбанке доллар продолжает дешеветь

В среду, 5 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,76/27,785, к закрытию котировки составили 27,65/27,67.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,65, максимальные – 27,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,67, максимальные – 27,785.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8178/32,8474, к закрытию котировки составили 32,8813/32,9051.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3787/0,3794, к закрытию котировки составили 0,3799/0,3803.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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