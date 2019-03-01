На межбанке курс доллара продолжает падать

В пятницу, 1 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,86/26,89, к закрытию котировки составили 26,825/26,85.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,825, максимальные – 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,85, максимальные – 26,89.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,5395/30,5793, к закрытию котировки составили 30,5724/30,5982.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4078/0,4085, к закрытию котировки составили 0,4077/0,4084.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"