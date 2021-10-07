На межбанке доллар продолжил дешеветь

В четверг, 7 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,33 / 26,35, к закрытию котировки составили 26,295/26,315.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,295, максимальные – 26,335. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,315, максимальные – 26,355.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,4532/30,4764, к закрытию котировки составили 30,3891/30,4096.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3641/0,3645, к закрытию котировки составили 0,3658/0,3662.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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