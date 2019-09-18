На межбанке доллар продолжил падать

В среду, 18 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,71/24,75, к закрытию котировки составили 24,65/24,67.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,645, максимальные – 24,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,665, максимальные – 24,75.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3193/27,3611, к закрытию котировки составили 27,2604/27,2726.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3834/0,3843, к закрытию котировки составили 0,3829/0,3833.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"