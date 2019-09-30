Курс доллара на межбанке начал расти

В понедельник, 30 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,17/24,21, к закрытию котировки составили 24,34/24,38.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,11, максимальные – 24,34. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,14, максимальные – 24,38.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4468/26,4881, к закрытию котировки составили 26,5330/26,5766.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3735/0,3745, к закрытию котировки составили 0,3750/0,3757.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"