На межбанке доллар потерял в цене

В понедельник, 4 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,87/24,91, к закрытию котировки составили 24,78/24,81.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,78, максимальные – 24,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,805, максимальные – 24,91.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7922/27,8344, к закрытию котировки составили 27,6297/27,6606.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3930/0,3941, к закрытию котировки составили 0,3915/0,3924.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"