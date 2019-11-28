На межбанке доллар снова дешевеет

В четверг, 28 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,00/24,03, к закрытию котировки составили 23,98/24,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,98, максимальные – 24,05. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,00, максимальные – 24,07.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4264/26,4594, к закрытию котировки составили 26,3995/26,4144.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3741/0,3747, к закрытию котировки составили 0,3740/0,3745.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"