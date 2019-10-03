На межбанке доллар снова начал терять в цене

В четверг, 3 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,96/25,00, к закрытию котировки составили 24,57/24,62.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,57, максимальные – 24,96. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,62, максимальные – 25,00.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,3112/27,3550, к закрытию котировки составили 26,9311/26,9810.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3832/0,3841, к закрытию котировки составили 0,3765/0,3777.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"