На межбанке доллар снова подорожал

В четверг, 24 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,80/27,85, к закрытию котировки составили 27,88/27,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73, максимальные – 27,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,76, максимальные – 27,93.

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Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4210/0,4221, к закрытию котировки составили 0,4234/0,4244.

Торги по евро начались с котировок 31,6086/31,6626, к закрытию котировки составили 31,7218/31,7759.

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*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"