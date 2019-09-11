Курс доллара на межбанке упал ниже 25 грн

В среду, 11 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,96/25,00, к закрытию котировки составили 24,915/24,94. В текущем году торги на межбанке еще не закрывались котировками ниже сегодняшних.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,915, максимальные – 24,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,94, максимальные – 25,01.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,5758/27,6150, к закрытию котировки составили 27,3940/27,4190.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3815/0,3825, к закрытию котировки составили 0,3809/0,3815.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"