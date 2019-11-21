На межбанке доллар вновь подешевел

В четверг, 21 ноября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,20/24,23, к закрытию котировки составили 24,15/24,17.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,15, максимальные – 24,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,17, максимальные – 24,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7990/26,8298, к закрытию котировки составили 26,7606/26,7803.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3790/0,3796, к закрытию котировки составили 0,3789/0,3793.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"