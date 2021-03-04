На межбанке доллар вновь подешевел
04.03.2021, 17:06
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 4 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,82/27,835, к закрытию котировки составили 27,685/27,71.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,68, максимальные – 27,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,695, максимальные – 27,835.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,5314/33,5495, к закрытию котировки составили 33,3299/33,3600.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3767/0,3771, к закрытию котировки составили 0,3759/0,3764.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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