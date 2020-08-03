На межбанке доллар вновь подорожал
03.08.2020, 17:23
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 3 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,76, к закрытию котировки составили 27,84/27,86.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,67, максимальные – 27,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,86.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 32,5827/32,6152, к закрытию котировки составили 32,6368/32,6602.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3731, к закрытию котировки составили 0,3765/0,3772.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии