На межбанке доллар вновь подорожал

В понедельник, 3 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,73/27,76, к закрытию котировки составили 27,84/27,86.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,67, максимальные – 27,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,69, максимальные – 27,86.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5827/32,6152, к закрытию котировки составили 32,6368/32,6602.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3723/0,3731, к закрытию котировки составили 0,3765/0,3772.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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