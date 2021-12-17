На межбанке доллар вновь подорожал
17.12.2021, 17:08
Фото: pixabay.com
В пятницу, 17 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,22, к закрытию котировки составили 27,255/27,275.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,20, максимальные – 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,22, максимальные – 27,28.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,7849/30,8075, к закрытию котировки составили 30,8145/30,8371.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3687/0,3693, к закрытию котировки составили 0,3680/0,3684.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии