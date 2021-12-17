На межбанке доллар вновь подорожал

В пятницу, 17 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,22, к закрытию котировки составили 27,255/27,275.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,20, максимальные – 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,22, максимальные – 27,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,7849/30,8075, к закрытию котировки составили 30,8145/30,8371.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3687/0,3693, к закрытию котировки составили 0,3680/0,3684.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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