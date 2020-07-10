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На межбанке доллар вновь превысил 27 грн

10.07.2020, 16:59
На межбанке доллар вновь превысил 27 грн - Фото
Фото: depositphotos.com

В пятницу, 10 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,93/26,96, к закрытию котировки составили 27,01/27,04.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,91, максимальные – 27,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные – 27,04.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,3231/30,3569, к закрытию котировки составили 30,5375/30,5714.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3779/0,3785, к закрытию котировки составили 0,3809/0,3815.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
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