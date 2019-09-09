На межбанке доллар вновь упал ниже 25

В понедельник, 9 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,08/25,12, к закрытию котировки составили 24,95/24,975.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,915, максимальные – 25,08. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,94, максимальные – 25,12.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,6607/27,7048, к закрытию котировки составили 27,5772/27,6023.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3810/0,3820, к закрытию котировки составили 0,3790/0,3798.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"