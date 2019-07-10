На межбанке доллар возвращает потерянное

В среду, 10 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,73/25,77, к закрытию котировки составили 25,87/25,91.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,62, максимальные – 25,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,64, максимальные – 25,91.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,8484/28,8933, к закрытию котировки составили 29,0778/29,1176.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4028/0,4036, к закрытию котировки составили 0,4081/0,4092.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"